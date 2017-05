Utrechtse voetballegendes in Engeland in actie

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 19 mei 2017, 08:04 uur | update: 08:04 uur

Vanenburg in 1988 tegen de Ieren Foto: ANP

UTRECHT - Gerald Vanenburg, Michael Mols en Pascal Bosschaart. Het zijn niet de minste namen uit de Utrechtse voetbalgeschiedenis die vandaag in Engeland in actie komen om geld op te halen voor het 8-jarige jongetje Joseph Kendrick, dat lijdt aan een zeldzame stofwisselingsziekte.



"Het jochie is nu acht en heel oud zal hij niet worden," vertelt Marco van Miltenburg, die ook aan de benefietwedstrijd meedoet. Joseph is een hartstochtelijk supporter van Wigan Athletic. In 2013 werd hij in een klap een bekendheid in Engeland, toen hij tijdens de FA Cup-finale van die club aan de hand van de aanvoerder het veld opkwam.



De Nederlander Arjan de Zeeuw is uitgeroepen tot speler van de eeuw van Wigan Athletic. Hij werd aangezocht om een elftal Dutch Masters op de been te brengen, dat tegen oud-spelers van Wigan gaat voetballen. Hij kwam daarbij uit bij onder anderen oud-spelers van FC Utrecht Mols en Bosschaart en Utrechter Gerald Vanenburg, die in 1988 met Nederland Europees kampioen werd.



Het is de tweede keer dat de benefietwedstrijd wordt gespeeld. Vorig jaar verloren de Dutch Masters met 2-0. "Het gaat er vooral om dat er zoveel mogelijk kaartjes worden verkocht", zegt Van Miltenburg,"maar we blijven voeetballers. We gaan ons best doen om dat recht te zetten."



