Geen treinen naar Hilversum door auto op het spoor

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 19 mei 2017, 08:28 uur | update: 09:14 uur

Foto: ANP

UTRECHT - Tussen Utrecht Centraal en Hilversum rijden voorlopig geen treinen. Op het traject is de bovenleiding defect. Eerder werd gemeld dat er een auto op het spoor stond.



NS weet nog niet hoe lang het gaat duren voordat er weer treinen gaan rijden. Wie vanuit Utrecht met de trein naar Almere wil, wordt omgeleid via Amsterdam Zuid. De extra reistijd kan oplopen tot 30 minuten.



Reizigers tussen Utrecht Centraal en Hilversum moeten via Amersfoort reizen. Ook in dit geval kan het 30 minuten extra duren.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht