Stadsgolfers jagen hun balletje door Vathorst

AMERSFOORT - Wie vandaag of morgen in Vathorst komt, moet oppassen voor overvliegende golfballetjes. De Amersfoortse wijk is omgetoverd tot een grote golfbaan.



Stadsgolf heet het en het idee is simpel. In plaats van op een keurig aangeharkte green struin je met je golfclub door de straten en parken. "Je moet tussen speeltoestellen door en over bomen en over het water heen. We hebben het lekker ingewikkeld gemaakt", vertelt Giel van der Vlies van de organisatie.



Dat roept meteen de vraag op of dat niet gevaarlijk is, al die door de lucht vliegende balletjes in een dichtbevolkte Vinexwijk. Valt mee, zegt Van der Vlies. "We gebruiken speciale balletjes die heel klein en licht zijn. Om ze door een ruit te krijgen, moet je wel heel ongelukkig slaan. Ze zijn van maïs gemaakt, dus er mogen er ook wel een paar in het water eindigen."



Er is een parcours uitgezet van 12 holes die een lengte hebben van 80 tot ongeveer 130 meter. Eerst is er vanmiddag een bedrijvenwedstrijd, morgen zijn alle inwoners van Vathorst welkom om een baletje te slaan.



