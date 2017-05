Domtoren luidt ter ere van oud-burgemeester Annie Brouwer

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 19 mei 2017, 10:40 uur | update: 11:28 uur

UTRECHT - De Domtoren luidt vandaag voor de overleden oud-burgemeester Annie Brouwer. Het eerbetoon zal om 12.15 uur klinken.



Woensdag overleed Brouwer op 70-jarige leeftijd. De oud-burgemeester van Utrecht en Amersfoort was al geruime tijd ziek. "Wij verliezen in Annie Brouwer een zeer betrokken, doortastende en krachtige vrouw", zei de huidige Utrechtse burgemeester Van Zanen na haar overlijden.



"Met haar overlijden verliezen we een indrukwekkend bestuurder. Zij was ruim acht jaar burgemeester van Utrecht in een bijzondere politiek bestuurlijke tijd. We gaan haar enorm missen. Utrecht en Nederland zijn haar veel dank verschuldigd."



WALK OF LOVE

Ook de deelnemers aan de 'Walk of Love' zullen Brouwer herdenken. Tijdens de manifestatie wordt twee minuten stilte gehouden ter nagedachtenis aan de burgemeester.



Homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders vragen met de 'Walk of Love' aandacht voor de positie van lhbt'ers. Volgens Simon Timmerman van het COC was Brouwer 'een icoon van de lhbt-gemeenschap in Utrecht'.



