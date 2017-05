Terras delen met 650 anderen in Utrecht

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 19 mei 2017, 11:40 uur | update: 11:57 uur

Terras van café Ledig Erf; je moet er snel bij zijn. Foto: ANP

UTRECHT - Wie in de zomermaanden wel eens een drankje wil doen in de stad zal het niet verbazen, maar het is nu ook officieel: de terrassen in Utrecht zijn de drukste van de grote steden. Onderzoeksbureau Datlinq heeft dat berekend.



Per 651 inwoners is in Utrecht één terras te vinden. Van de tien door Datlinq onderzochte steden heeft Utrecht daarmee de grootste 'terrasdruk', meldt het bureau. Ter vergelijk: in Amsterdam moeten 378 inwoners een terras delen.



Datlinq maakt daar wel een niet onbelangrijke kanttekening bij: het gaat bij de cijfers dus alleen om inwoners, alle toeristen die ook Utrecht meer en meer weten te vinden, moeten er dan ook nog bij.



Gelukkig is de trend wel dat er meer ruimte komt: in de afgelopen vijf jaar nam het aantal terrassen in heel Nederland toe met zo'n 10 procent.



