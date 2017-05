Baby met de schrik vrij bij keukenbrand in Overvecht

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 19 mei 2017, 11:46 uur | update: 13:40 uur

Foto: Koen Suyk, ANP

UTRECHT - Aan de Oranjerivierdreef in de Utrechtse wijk Overvecht is vanmorgen brand uitgebroken. Twee volwassenen een baby hebben daarbij rook ingeademd. Ze zijn nagekeken door ambulancemedewerkers maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis.



De brand woedde in de keuken. De oorzaak is nog niet bekend, maar de brand is waarschijnlijk bij de koelkast ontstaan. Er kwam veel rook vrij bij de brand. De woning is daardoor voorlopig onbewoonbaar en de bewoners moeten de nacht ergens anders doorbrengen.



Stichting Salvage zal de boel schoonmaken. Het is nog niet bekend wanneer de bewoners weer naar huis kunnen.



