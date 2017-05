Dag tegen depressie in Zeist

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 19 mei 2017, 12:24 uur | update: 12:32 uur

Foto: ANP

UTRECHT - In het kader van de landelijke depressiedag, houdt de Depressie Vereniging morgen in Zeist een bijeenkomst. Iedere geïnteresseerde kan daar leren wat je kunt doen om een depressie te voorkomen.



De helft van iedereen met een depressie, komt op zeker moment nogmaals in de mentale problemen. En dat terwijl er manieren zijn om dat tegen te gaan, zegt Nathalie Kelderman van de Depressie Vereniging. "Het belangrijkste is dat je de dingen die je leert in therapie ook echt toepast. Je moet jezelf constant in de gaten blijven houden, want een depressie komt niet van de ene op de andere dag."



De bijeenkomst is een samenwerking met de universiteiten van Utrecht en Groningen."Het wordt een gevarieerde dag. Deskundigen presenteren actueel onderzoek over preventieve therapieën en er zijn workshops, bijvoorbeeld schrijven en mindfulness. Ook is er ruimte om ervaringen te delen en van anderen te leren."



De bijeenkomst in Zeist is voor iedereen toegankelijk. Wel zitten sommige workshops al vol.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht