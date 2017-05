Niemand wist of Salam (9) wel kon zwemmen

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 19 mei 2017, 13:20 uur | update: 13:20 uur

Foto: RTV Utrecht

RHENEN - Badmeesters en leerkrachten hebben niet goed gecontroleerd of de verdronken Salam uit Rhenen wel kon zwemmen. Dat verwijt het Openbaar Ministerie vijf verdachten die maandag voor de rechter moeten verschijnen. De advocaat van drie van hen bevestigt de aanklacht tegen RTV Utrecht.



Het meisje is van Syrische afkomst en sprak slecht Nederlands. Daardoor bleef het onduidelijk hoe goed ze kon zwemmen. De badmeesters en leerkrachten controleerden volgens het Openbaar Ministerie ook niet of ze alle instructies wel begrepen had en ze hebben daarover niet met elkaar overlegd of afspraken gemaakt. Het OM vindt dan ook dat de badmeesters en leerkrachten onvoldoende toezicht hielden toen de 9-jarige Salam in september 2015 in het zwembad verdronk.



DOOD DOOR SCHULD

Het OM vervolgt de vijf verdachten voor dood door schuld. Het Syrische meisje Salam verdronk na het schoolzwemmen in zwembad 't Gastland. Het onderzoek naar haar dood duurde lang. Het besluit om tot vervolging over te gaan maakte destijds veel los.



"Er zouden onvoldoende afspraken zijn geweest, maar daar zijn wij het niet mee eens", zegt advocaat Mariska Pekkeriet. Zij staat drie van de vijf verdachten bij. "Het is niet duidelijk wanneer het meisje precies is verdronken. Gebeurde dat tijdens de zwemles of is ze op een andere manier te water geraakt?"



AANGESLAGEN

De drie cliënten van Pennekriet zijn er nog steeds kapot van: "Ze hebben heel veel last van wat er is gebeurd. Ze vragen zich nog steeds af wat er op die bewuste dag mis is gegaan. En wanneer ging dat mis?"



Maandag staan de vijf verdachten voor de rechter: "Dat is allemaal nieuw voor ze", zegt Pennekriet. "Ze zijn nog nooit bij de rechtbank geweest, en dan ook nog voor zo'n zaak. Het brengt de nodige emoties en nervositeit met zich mee en dat geldt voor een heleboel mensen de komende week. Ook voor de nabestaanden."



