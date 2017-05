Uitvaart Annie Brouwer is dinsdag

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 19 mei 2017, 12:48 uur | update: 13:32 uur

Brouwer bij haar installatie in Utrecht Foto: ANP

UTRECHT/AMERSFOORT - De uitvaart van de woensdag overleden oud-burgemeester Annie Brouwer-Korf is dinsdag in de Nicolaïkerk in Utrecht.



Op maandagavond 22 mei is er tussen 19.00 uur en 20.00 uur gelegenheid om te condoleren in de kerk aan het Nicolaaskerkhof. Dat kan ook voorafgaand aan de uitvaart, tussen 12.45 uur en 13.45 uur.



Annie Brouwer was burgemeester van Amersfoort en daarna van Utrecht. Ze overleed woensdagavond op 70-jarige leeftijd. Als eerbetoon werden vandaag de klokken van de Domtoren voor haar geluid.



