"Utrecht moet meer doen met klachten over straling zendmasten"

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 19 mei 2017, 12:55 uur | update: 13:44 uur

In Lombok is de mast weggewerkt in de toren van de kerk Foto: Google Maps

UTRECHT - De gemeente Utrecht moet meer doen om de mogelijke negatieve gevolgen van straling van zendmasten te beperken. Dat is de strekking van een motie die gisteravond door een meerderheid van de gemeenteraad is aangenomen.



De oproep was ingediend door D66, GroenLinks, PvdA en de Partij voor de Dieren. Zij vinden dat klachten van bewoners - zoals aan de Kanaalstraat in Lombok - serieuzer genomen moeten worden. Een meerderheid van de raad wil dat telecombedrijven meer gaan doen om de straling van zendmasten te beperken. De gemeente zou daar op moeten aandringen.



Ook wordt het college opgeroepen om gezondheidsklachten van bewoners goed te registreren en die door te sturen naar het RIVM. In november beloofde de gemeente al in gesprek te gaan met verschillende partijen over de straling van zendmasten.



