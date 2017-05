Voetbalclub uit Kanaleneiland heeft last van hangjeugd: "Voor ons is de maat nu vol"

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 19 mei 2017, 13:43 uur | update: 15:01 uur

UTRECHT - Voetbalclub Faja Lobi KDS in de Utrechtse wijk Kanaleneiland is helemaal klaar met de hangjongeren voor hun club. Na een nieuw incident gisteravond, waarbij een auto op de nooduitgang inreed, vindt de club dat de politie beter moet ingrijpen.



De nooduitgang zit naast de fietsenstalling aan de achterkant van het gebouw, aan het kanaal. Een auto reed daar tijdens de ledenvergadering in, met als gevolg een kapotte ruit.



"We kunnen niet bewijzen dat het de hangjongeren waren, want dat heeft niemand gezien", erkent voorzitter Tom Bainathsah. "Maar wij weten zeker dat zij dat zijn. Gisteravond stonden ze weer met een heel peloton voor de deur."



GEDOOGBELEID

Het is niet voor het eerst dat de voetbalclub last heeft van hangjeugd uit de wijk. "We hebben meerdere keren de politie gebeld, maar zij 'gedogen' die jongeren hier. Voor ons is de maat nu vol."



Ondanks een nieuw ingesteld parkeerverbod, zitten de jongens er toch in hun auto. "Na het incident van gisteravond hebben wij de politie gezegd dat we het niet meer accepteren. We blijven bellen als ze er staan, en dan moet de politie maar zorgen dat ze weggaan", zegt Bainathsah beslist.



VROUWENTEAM

Volgens Bainathsah voelen met name de dames van het vrouwenvoetbalteam zich onveilig als ze langs de jongeren moeten. De club zit op het dak van de IKEA, maar de fietsenstalling bevindt zich beneden, vlak naast de hangplek. Daardoor is er niet veel toezicht vanuit het clubhuis. "Een vervelende situatie."



