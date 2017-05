Catharijneconvent krijgt inventarislijst Limburgse kerkkunst

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 19 mei 2017, 15:27 uur | update: 16:14 uur

Genadebeeld van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee in de Onze Lieve Vrouwebasiliek in Maastricht. Foto: ANP

UTRECHT - Het Catharijneconvent in Utrecht krijgt een overzicht van alle waardevolle kunstvoorwerpen in de Limburgse kerken. Het bisdom Roermond maakt een inventaris van religieus erfgoed in katholieke en protestantse kerken in de provincie en de synagoge in Maastricht.



Die lijst wordt opgeslagen in de centrale database van het Catharijneconvent. Op die manier kan onder meer gestolen kunst sneller worden opgespoord. Ook wordt het beheer van het erfgoed er makkelijker door en kunnen er verantwoorde keuzes gemaakt worden wanneer een kerk moet sluiten of een andere bestemming moet krijgen.



Twee medewerkers van het bisdom en een team vrijwilligers gaan de komende drie jaar alle gebedshuizen in Limburg langs. Ze maken onder meer gebruik van papieren lijsten die in de jaren zeventig en tachtig al eens zijn gemaakt. Die liggen verdeeld over de diverse parochies en bij het bisdom zelf.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht