Margreet: Dierenambulance Woudenberg zoekt verjonging

WOUDENBERG - "Zonder vrijwilligers, geen dierenambulance", zo kan Eric Vreezen het wel stellen. Eric werkt al 20 jaar als vrijwilliger voor de dierenambulance in Woudenberg, waarvan een groot deel als voorzitter. Hij Ūs als het ware de dierenambulance van het dorp.



"Ik ben de 65 gepasseerd, ooit moet ik stoppen. Ik moet natuurlijk niet met een slepend been nog proberen dieren te redden", aldus Vreezen. Verjonging in het bestand van vrijwilligers is dus langzaam echt wel nodig.



Margreet mocht met een dagje mee. "De heren werken echt heel hard. Ze rijden van melding naar melding en moeten al die dieren ook weer naar een asiel of andere opvang brengen. En dat doen ze allemaal vrijwillig, hŤ?!"



Verder leert Margreet dat meldingen in de stad heel anders zijn dan in de wat landelijker gebieden. "Stadse mensen bellen veel eerder, omdat ze iets zielig vinden. Mensen in de kleinere gemeenten laten meer aan de natuur over. Ze vinden ook minder snel iets zielig."



