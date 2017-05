Grote actiebereidheid voor behoud van huisartsenpost Woerden

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 19 mei 2017, 16:25 uur | update: 16:28 uur

WOERDEN - Onder inwoners in Woerden is de bereidheid om actie te voeren voor behoud van de huisartsenpost (HAP) en spoedeisende eerste hulp (SEH). Een petitie daarvoor is binnen 48 uur al ruim 2.250 keer gedeeld.



Woensdag werd bekend dat de spoedeisende huisartsenpost in Woerden volgend jaar dicht gaat. Inwoners en de gemeente zijn daar verbolgen over.



Hendrie van Assem van de Facebookpagina Inwonersbelangen geeft aan dat de berichten op hun Facebookpagina's binnen 24 uur

meer dan 11.000 duizend inwoners bereikt hebben.



Het bericht op de Behoud het Hofpoort pagina heeft al meer dan 6.000 inwoners bereikt.



DUIDELIJK SIGNAAL

"Een duidelijk signaal dat de inwoners de HAP en SEH willen behouden", aldus Van Assem. "We zien ook andere acties. Zo is een inwoonster een petitie gestart. Binnen 48 uur hebben meer dan 2.250 inwoners deze getekend."



Het onderwerp leeft duidelijk onder inwoners van Woerden. Van Assem: "Wij vragen ons af of wij nog iets te zeggen hebben over onze zorg in gemeente Woerden. Ondanks de petitie die wij massaal ondertekenden ging de fusie tussen Hofpoort en Anthonius gewoon door."



"Ondanks de vele beloftes verdwenen er geleidelijk aan allerlei functies naar elders. Nu zijn de Huisartsenpost (HAP) en de spoedeisende eerste hulp (SEH) aan de beurt. En dit zonder dat wij er enige invloed op lijken te kunnen uitoefenen. Ergens op bestuurs- en directieniveau zijn besluiten genomen die, welke weerstand ze ook oproepen, gewoon uitgevoerd worden."



