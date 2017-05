Grootste fietsenstalling ter wereld opent in augustus

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 19 mei 2017, 16:39 uur | update: 16:45 uur

De ingang van de stalling aan de kant van het Smakkelaarsveld. Foto: RTV Utrecht / Bart Rutten (Foto 1 van 3) De stalling van binnen. Foto: RTV Utrecht / Bart Rutten (Foto 2 van 3) De stalling vanaf het Stationsplein, dat ook wordt vernieuwd. Foto: RTV Utrecht / Bart Rutten (Foto 3 van 3) ‹ ›

UTRECHT - Het eerste gedeelte van de nieuwe megafietsenstalling bij Utrecht Centraal gaat in augustus open. Dat maakte wethouder Victor Everhardt bekend.



De opening is tijdens de schoolvakantie. De eerste 7.500 fietsen kunnen dan gestald worden, vertelde Everhardt vandaag tijdens een rondleiding voor journalisten.



De bouw gaat daarna nog verder. In 2018 opent de rest van de stalling waardoor de capaciteit naar 12.500 gaat. Ter vergelijking: in de huidige stalling bij het Jaarbeursplein is plaats voor 3.500 fietsen.



VERDIEPINGEN

De stalling krijgt drie verdiepingen en komt onder het Stationsplein, dat ook helemaal wordt vernieuwd. De kelder zal waarschijnlijk de populairste plek worden: vanaf daar kunnen reizigers direct naar de sporen van Utrecht Centraal.



Zelf een kijkje nemen? Zaterdag is het de Dag van de Bouw en opent ook de bouwplaats van het Stationsplein z'n deuren. Iedereen is welkom tussen 10.00 en 16.00 uur.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht