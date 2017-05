Rhenenaren vangen ontsnapte prairiehond Ouwehands met visnet

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 19 mei 2017, 17:28 uur | update: 17:32 uur

Foto: Dierenambulance Nederrijn (Foto 1 van 3) Foto: Dierenambulance Nederrijn (Foto 2 van 3) Foto: Dierenambulance Nederrijn (Foto 3 van 3) ‹ ›

RHENEN - Geen alledaagse melding voor de Dierenambulance Nederrijn gisteren. In Rhenen bleek een prairiehond rond te lopen.



Het beestje, een soort grote eekhoorn, was ontsnapt uit Ouwehands Dierenpark en richting de woonwijk gewandeld. "We werden gebeld door bewoners dat ze een groot knaagdier zagen lopen en graven in de tuin", vertelt Thijs Devlin van de dierenambulance.



De bewoners hadden zelf ook al een dierenarts gebeld, die op basis van de informatie en een foto vermoedde dat het ging om een prairiehond. Bij de dierenambulance konden ze het bijna niet geloven. "Dit hebben we nog nooit eerder meegemaakt."



EEKHOORN XL

Op weg naar het adres van de melding is er dan ook nog even spoedberaad, want hoe vang je eigenlijk een prairiehond? "Het is een soort eekhoorn XL", zegt Devlin. "En eekhoorns zijn doorgaans lastig te vangen."



Maar het blijkt allemaal mee te vallen want als de dierenambulance ter plaatse is, zit de prairiehond al veilig in een hokje. De bewoners hebben het beestje gewoon met een visnet van de grond getild. Na een nachtje bij de medewerkers van de dierenambulance is de prairiehond vandaag weer afgeleverd bij Ouwehands Dierenpark.



VOLGENDE KEER EEN PANDA

De prairiehond blijkt eerder deze week al ontsnapt te zijn. Na een paar dagen in het park gelopen te hebben, had het beestje kennelijk besloten de woonwijk in te trekken. Voor de dierenambulance is het een primeur. Volgens Devlin vingen ze nog niet eerder een ontsnapt dier van de dierentuin.



Klagen doen ze niet, wel hebben ze een verzoek aan het dierenpark: "Mochten de panda's een keer ontsnappen dan weten jullie ons te vinden hè", schrijven de medewerkers op Facebook.



