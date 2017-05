Fietsen met een verhaal krijgen nieuw leven in Soest

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 19 mei 2017, 17:47 uur | update: 18:21 uur

SOEST - Oude fietsen weer tot leven brengen is een missie geworden van Utrechter Justin van den Born. Hij maakt in zijn werkplaats in Soest hippe designfietsen van oude wrakken, waarvan de eigenaars overleden zijn. "Nabestaanden bewaren zo'n fiets om een reden, en het is zonde om hem weg te gooien."



Fietsenmaker is Van den Born niet. Hij heeft zichzelf de fijne kneepjes geleerd en heeft nu zo'n vijftien fietsen gemaakt. "Iemand wilde bijvoorbeeld de oude fiets van zijn opa weggooien. De hele familie had 'm al afgeschreven. Maar één familielid belde mij. Hij vond het zonde om de fiets bij het oud vuil te zetten".



"Mensen kunnen de fiets helemaal zelf samenstellen", zegt Van den Born. "We hebben dan een gesprek over hoe het moet worden. Dat is soms best emotioneel."



ENERGIE

Een paar jaar geleden kreeg Van den Born een burn-out. "Ik ging toen een fiets opknappen, gewoon voor mijzelf", zegt hij in zijn werkplaats in Soest. Het gaf hem energie en hij vond weer een uitdaging. Het idee om ook voor andere mensen een fiets op te knappen ontwikkelde hij later pas.



"Op een gegeven moment werd ik benaderd door Erik, een vriend van me", zegt Van den Born. "Hij vertelde dat zijn broertje Jorg was overleden aan kanker. Jorg had zelf nog een fiets willen bouwen, maar dat was er niet meer van gekomen. "Erik vroeg mij om dat project af te maken. Hij had alleen het frame."



FRAME

Nu, enkele jaren later, is Frame het handelsmerk van Van den Born geworden. Hij bouwt hij onder die naam 'fietsen met een verhaal'. Het merk staat op alle fietsen, behalve op die eerste. "Die hebben we Jorg genoemd", aldus Van den Born, die op dit moment werkt aan de fiets voor Tomas Hanedoes. "Tomas kende Jorg en wilde eigenlijk net zo'n fiets. Maar het is uiteindelijk wel iets anders geworden."



"De fiets betekent heel veel voor mij", zegt Hanedoes, die vrijdag bij een eerste 'sneak preview' van het rijwiel zichtbaar onder de indruk is. "En daarnaast kan ik er ook nog eens op fietsen."



Van den Born merkt dat mensen zijn fietsen bijna als kunst beschouwen. "Er zitten zoveel herinneringen aan, mensen durven er soms niet op te fietsen. Ik hoor regelmatig dat de fiets op kantoor staat, of ergens in huis hangt."



