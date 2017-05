Bronzen beeld van Frans Stelling onthuld

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 19 mei 2017, 17:28 uur | update: 17:31 uur

Foto: Michael Kooren

UTRECHT - De binnenstad heeft sinds vanmiddag een nieuw kunstwerk. Voor de Utrechtse stadsschouwburg is vanmiddag het beeld 'De Acteur' onthuld.



Het beeld is gemaakt door Frans Stelling, broer van filmmaker Jos Stelling. Jos zag het beeld in de tuin van zijn broer staan en vond het zó mooi, dat hij het beeld opnieuw heeft laten gieten in brons en aan de stad heeft gegeven.



Het beeld stelt een twijfelende man voor die op een stoel zit. Hij heeft één hand open en met de ander houdt hij de stoel vast. De man heeft zijn voet op een stuk papier en zijn hoofd verwijst naar een masker. Zijn blik is gericht op de Stadsschouwburg.



BIJZONDER

"Ik bleef er maar naar kijken, zo intrigerend vond ik het", zegt Jos. "Toen zei ik tegen mijn broer dat dit beeld niet in zijn tuin moest blijven staan."



Frans vindt het bijzonder dat zijn werk nu in het centrum van Utrecht staat. "Ik weet meer precies wanneer ik op het idee kwam voor De Acteur, maar ik liep er al een lange tijd mee rond en toen ben ik het maar gaan maken", vertelt hij over zijn werk.



Frans Stelling maakte eerder het bronzen hoofd van Louis Hartlooper, dat in de hal van het Louis Hartlooper Complex staat, net zoals het bronzen beeld van Herman Berkien, dat sinds 2008 op het Ledig Erf staatDe Acteur gaat deel uitmaken van de gemeentelijke kunstcollectie. In die collectie zitten nog zeker 360 andere kunstwerken.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht