Leidsche Rijntunnel korte tijd afgesloten door voertuigbrand

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 19 mei 2017, 17:40 uur | update: 17:42 uur

Archiefbeeld Leidsche Rijntunnel Foto: VID

UTRECHT - De Leidsche Rijntunnel was vanmiddag rond het spitsuur enkele tijd gesloten in verband met een voortuigbrand. Inmiddels is de tunnel weer open, wel staat er nog een flinke file.



Dat meldt de verkeersinformatiedienst (VID) op Twitter. De tunnel werd afgesloten in de richting van Den Bosch door rookontwikkeling.



Op dit moment staat er nog 19 kilometer file vanaf Vinkeveen, aldus de VID.



