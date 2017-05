Amersfoortse wijk Vathorst decor gigantische golfbaan

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 19 mei 2017, 18:54 uur | update: 19:26 uur

AMERSFOORT - De Amersfoortse wijk Vathorst is omgetoverd tot één grote golfbaan. In de wijk is een parcours van 12 holes uitgezet, met als doel om de golfsport bij meer mensen bekend te maken.



Het spel wordt gespeeld met een kleiner balletje dan een normale golfbal. Dat moet ervoor zorgen dat de golfballetjes geen schade aanrichten aan huizen in de wijk.



Het balletje is ook een stuk lichter: het is gemaakt van maïs, en daarom ook volledig biologisch afbreekbaar.



Vandaag speelden alleen bedrijven, morgen zijn alle inwoners van Vathorst welkom om een balletje te slaan. Deelnemer Jasper Leene is enthousiast. "Het is een ontzettend leuke dag, met allemaal gelijkgestemden."



