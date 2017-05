Woning in Kanaleneiland afgesloten na hennepvondst

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 19 mei 2017, 19:24 uur | update: 19:26 uur

UTRECHT - Burgemeester Jan van Zanen sluit per direct een woning in de Utrechtse wijk Kanaleneiland, nadat daar een hennepkwekerij is aangetroffen. In het pand werden 325 wietplanten aangetroffen.



De woning aan de Cabrallaan werd ook gebruikt voor woonfraude. In de woning stonden drie personen ingeschreven, maar er woonde niemand.



De eigenaar van de woning is opgepakt. Tegen een vergoeding konden personen zich inschrijven in de woning, zodat zij een uitkering konden krijgen.



STEDIN

Alle vier de kamers werden gebruikt voor de hennepproductie. Stedin heeft vastgesteld dat de stroom illegaal werd afgetapt. Daarbij werd gebruik gemaakt van een "ondeugdelijke installatie die zeer gevaarlijk was voor de omgeving".



De burgemeester sluit het pand voor de duur van 12 maanden op basis van de Opiumwet. Met de sluiting verwacht de burgemeester de loop naar het pand vanuit het drugscircuit te doorbreken.



