Zaak verdronken Salam krijgt mogelijk gevolgen voor schoolzwemmen

maandag 22 mei 2017, 06:00 uur

Foto: ANP

RHENEN - De vervolging van twee leraren en drie badmeesters voor de dood van een 9-jarig meisje in Rhenen kan grote gevolgen hebben. "Als ik de tekst van de aanklacht lees voorspel ik dat geen school nog wil schoolzwemmen", zegt André de Jeu, directeur van de Vereniging Sport en Gemeenten.



De vijf mensen die officieel verdachte zijn in de zaak staan vandaag terecht voor een tragisch ongeluk in september 2015. Het Syrische meisje Salam verdronk toen na het schoolzwemmen in zwembad 't Gastland in Rhenen. De badmeesters en leerkrachten wordt dood door schuld ten laste gelegd.



INDIVIDUELE MEDEWERKERS VERVOLGD

Het is ongebruikelijk dat in een zaak als deze niet de betrokken instellingen, maar individuele medewerkers vervolgd worden. De verdachten zijn nog altijd erg onder de indruk van de dood van Salam en aangeslagen dat ze daar persoonlijk voor verantwoordelijk worden gehouden.



De Jeu merkt bij scholen en zwembaden dan ook veel nervositeit sinds de aanklacht bekend werd. Tientallen scholen hebben inmiddels geïnformeerd naar de regels of dringen er zelfs op aan dat die worden aangepast.



ARGWAAN

Advocaat Mariska Pekkeriet, die drie van de vijf verdachten bijstaat, merkt ook dat de rechtszaak veel belangstelling wekt. "Ik heb me laten vertellen dat het in de beroepsgroep de nodige argwaan heeft gewekt dat er nu geen rechtspersonen, maar natuurlijke personen worden vervolgd", zegt ze. "Iedereen wil nu wel weten wat dit voor de toekomst gaat betekenen."



De Jeu vindt het een lastige kwestie. "Stel dat je vrachtwagenchauffeur bent en je rijdt iemand dood, moet je dan de chauffeur verantwoordelijk stellen of zijn baas? Daar zou je dit in theorie mee kunnen vergelijken."



KIND OVERLEDEN

Ondanks de grote gevolgen voor de betrokken medewerkers en de mogelijke effecten op het schoolzwemmen vindt De Jeu een rechtszaak wel de juiste stap. "Er is een kind overleden. Laten we als allerbelangrijkste uitgangspunt nemen dat het terecht is dat dit helemaal wordt uitgezocht."



Verslaggever Rob van Dijk volgt de rechtszaak voor RTV Utrecht. De zaak begint vandaag. De eis van het Openbaar Ministerie wordt morgen verwacht.



