Auto 'vliegt' bij Bilthoven tegen boom

BILTHOVEN - Op de provinciale weg langs Bilthoven is een auto uit de bocht gevlogen. De bestuurder is meegenomen in een ambulance, die werd gevolgd door een politieauto.



Volgens getuigen reed de man, die uit de richting van Soest kwam, met een behoorlijk vaart, toen hij de macht over het stuur verloor. Hij raakte van de weg, schampte een boom en daarna zou de auto los van de grond zijn gekomen. Verderop raakte hij een andere boom op ongeveer twee meter hoogte.



Ambulancemedewerkers hebben de automobilist aan een blaastest onderworpen voor ze hem naar het ziekenhuis brachten. Over de uitslag daarvan en eventuele verwondingen is nog niets bekend.



