Gewonden bij crash op Kardinaal de Jongweg

Door de nieuwsredactie geplaatst: zaterdag 20 mei 2017, 07:45 uur | update: 08:35 uur

UTRECHT - Bij een ongeluk op de Kardinaal de Jongweg in Utrecht tussen een taxichauffeur en een automobilist zijn vannacht twee personen gewond geraakt.



De taxichauffeur kwam rond 01.45 uur vanaf de Meester Tripkade en wilde oversteken, maar raakte daarbij de andere auto die over de Kardinaal de Jongweg reed in de richting van de A27.



De inzittenden van een van de voertuigen zijn met onbekende verwondingen meegenomen naar het ziekenhuis. Over de oorzaak is nog niets bekend.



