Politie reconstrueert dodelijk ongeval Nieuwegein

Door de nieuwsredactie geplaatst: zaterdag 20 mei 2017, 08:02 uur | update: 08:24 uur

Bij het ongeluk kwam in februari een Utrechter om het leven. Foto: Koen Laureij

NIEUWEGEIN - De politie heeft vannacht een dodelijk ongeval op de Utrechtsestraatweg in Nieuwegein-Noord gereconstrueerd. Bij dat ongeluk kwam op 4 februari van dit jaar een 23-jarige man uit Utrecht om het leven.



De bestuurder van het voertuig dat het ongelukveroorzaakte, ramde drie geparkeerde auto's. Daarbij kwam de 23-jarige Utrechter Ilias om het leven. Hij werd onder een van de geparkeerde auto's gevonden.



Er zijn camerabeelden van de auto, maar onduidelijk is hoe hard het voertuig reed. Tijdens de reconstructie probeerde de politie hier meer duidelijkheid over te krijgen door een sooortgelijke auto op de rijbaan te plaatsen en te fotograferen.



De automobilist was na het ongeluk spoorloos, maar werd alsnog ruim een maand na de crash opgepakt. Het gaat om een 24-jarige man uit Utrecht.



