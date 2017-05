Vermiste Amersfoortse (64) weer terecht

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 20 mei 2017, 08:27 uur | update: 08:35 uur

Foto: RTV Utrecht

AMERSFOORT - De 64-jarige vrouw uit Amersfoort die sinds donderdag vermist was, is vrijdagavond laat teruggevonden. Dat laat haar dochter op Facebook weten.



De dochter maakte zich ernstige zorgen, want haar moeder heeft medische zorg nodig. Nadat de vrouw werd teruggevonden, is ze daarom direct naar het ziekenhuis gebracht.



De vrouw werd donderdag voor het laatst op station Amersfoort gezien. Wat er precies gebeurd is, is voor de dochter ook nog onduidelijk.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht