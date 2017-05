"Vijf voor twaalf op basisscholen door lerarentekort"

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 20 mei 2017, 10:48 uur | update: 10:49 uur

PROVINCIE UTRECHT - Belangengroep 'PO in actie' uit stevige kritiek op staatssecretaris Dekker van onderwijs vanwege het larerentekort op basisscholen. Dat is te lezen in een open brief die de actiegroep eerder deze week aan de staatssecretaris stuurde.



De actiegroep, die zegt zo'n 40.000 docenten te vertegenwoordigen, zegt in een open brief aan Dekker dat het 'vijf voor twaalf is' in Nederland vanwege een groot lerarentekort.



DOCENTENTEKORT

"In 2025 moeten er uit het niets 15.000 collega's bijgetoverd worden, terwijl aanmeldingen op de pabo's teruglopen en ons vak er slechter voor staat dan ooit", zo staat in de brief te lezen. "Uw minachting en miskenning van het primair onderwijs zijn schokkend en weerbarstig", doelend op een debat van vorige week in de Tweede Kamer over de werkdruk in het primair onderwijs.



In dat debat zei de staatssecretaris dat hij begrip heeft voor het feit dat docenten in het middelbaar onderwijs meer verdienen. Zij hebben volgens hem een zwaardere baan met een 'klas vol pubers'. De belangengroep wil dat Dekker deze opmerking terugneemt, excuses aanbiedt en de problemen erkent. "Als u ook deze kans laat schieten, zullen wij een nadrukkelijk beroep op u doen om het onderwijsstokje door te geven."



OVERSPANNEN

Vorige maand werd al duidelijk dat docenten in het basisonderwijs massaal klagen over de toenemende werkdruk. Niet de grotere klassen of kinderen met een rugzakje, maar de administratie is het grote probleem, zo bleek uit onderzoek van onder meer RTV Utrecht.



Van de ongeveer 90 leerkrachten uit het basisonderwijs die RTV Utrecht ondervroeg, zei een vijfde wel eens een burn-out te hebben gehad. Van de ondervraagden blijkt ruim 70 procent vaak overuren te maken. Daarnaast zijn docenten bang om uit te vallen door de hoge werkdruk (37 procent).



