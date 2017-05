Utrechtse bouwprojecten open voor grote publiek

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 20 mei 2017, 12:00 uur | update: 13:07 uur

De megafietsenstalling in het stationsgebied is vandaag open voor het publiek. Foto: CU2030

PROVINCIE UTRECHT - In de provincie Utrecht zijn vandaag tal van bouwprojecten toegankelijk voor het grote publiek tijdens de Dag van de Bouw. Zo is de nieuwe megafietsenstalling bij Utrecht Centraal te bezichtigen en kunnen geïnteresseerden in een golfkarretje rondrijden in het nieuwe stadscentrum van Leidsche Rijn.



Op het Jaarbeursplein kunnen bezoekers kijken hoe een ondergrondse parkeergarage wordt aangelegd. Deze moet straks ruimte bieden voor maximaal achthonderd auto's. Daarnaast wordt gebouwd aan woning- en winkelruimte.



SLUIS

De Prinses Beatrixsluis in Nieuwegein is een van de belangrijkste verbindingen tussen de havens van Rotterdam en Amsterdam en daarom wordt gewerkt aan de verbreding van het Lekkanaal en aan de aanleg van de 3e kolk. Belangstellenden kunnen een wandeltocht maken over de bouwplaats.



In Bilthoven kunnen bezoekers voor het eerst door de nieuwe onderdoorgang van het spoor aan de Leijenseweg in Bilthoven. De verbinding wordt aangelegd voor een betere doorstroming van het verkeer in de wijk.



AMERSFOORT

In Amersfoort worden twee bouwplaatsen opengesteld. Wie bijvoorbeeld benieuwd is naar de transformatie van de oude bibliotheek naar een appartementencomplex, kan vandaag naar de Zonnehof komen. Het gebouw wordt momenteel op een duurzame manier verbouwd.



Wie benieuwd is in de ontwikkeling van het elektriciteitsnet in onze regio, kan vandaag terecht in Breukelen. TenneT werkt daar aan meerdere aanpassingen en uitbreidingen van het net. Bij het nieuwe hoogspanningsstation Breukelen-Kortrijk koppelt TenneT het regionale 150 kV-net aan het landelijke 380 kV-net.



De Dag van de Bouw is een initiatief om het grote publiek te laten zien tot welke hoogstandjes Nederlandse bouwbedrijven in staat zijn.



