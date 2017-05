Meer duidelijkheid over plannen Westelijke Stadsboulevard

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 20 mei 2017, 10:15 uur | update: 14:54 uur

UTRECHT - De gemeente Utrecht heeft plannen bekendgemaakt voor de Westelijke Stadsboulevard. Zo wordt onder andere de Cartesiusweg teruggebracht van een vier- naar een tweebaansweg. Ook komt er meer ruimte voor voetgangers, fietsers en groen, maar minder ruimte voor de auto.



"We willen bestemmingsverkeer accommoderen en doorgaand verkeer om de stad heen leiden", zegt wethouder Lot van Hooijdonk. "Uiteindelijk willen we 15 tot 20 procent naar de Ring hebben."



Vorig jaar werd 't Goylaan ook al versmald van vier naar twee rijstroken. Dat leidt nog regelmatig tot problemen met de doorstroming, zo bleek recent nog uit onderzoek van de gemeente Utrecht.



Op de Westelijke Stadsboulevard verwacht de wethouder geen problemen. "Er is veel gerekend en er is rekening gehouden met de groei van de stad. Zo komt er een wijk bij de Cartesiusdriehoek en bij de spoorzone, maar dat zit allemaal in die verkeersmodellen en rekensommen", aldus wethouder Lot van Hooijdonk.



De aanpassingen moeten leiden tot een betere bereikbaarheid, meer veiligheid en ook de leefbaarheid moet erdoor verbeteren. De plannen voor de westelijke stadsboulevard liggen nog ter inzage.



