Man twee keer aangehouden met slok te veel op

VREELAND - Een man uit Heemstede is vrijdagavond twee keer aangehouden voor rijden onder invloed. De 61-jarige chauffeur werd rond het avonduur voor het eerst gepakt op de N201 in Vreeland.



De man blies 590 ug/l., terwijl maximaal 220 is toegestaan. Hij moest zijn rijbewijs inleveren. Rond 21.00 uur werd hij opnieuw gespot, ditmaal in het Noord-Hollandse Velsen-Zuid ter hoogte van de Wijkertunnel. Een automobilist zag de beschonken bestuurder rijden en waarschuwde de politie vanwege zijn opvallende rijgedrag.



Op het politiebureau blies de man dit keer 905 ug/l., ruim vier de maximaal toegestane hoeveelheid. De man werd opnieuw aangehouden.



