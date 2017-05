Tientallen deelnemers tijdens tweede Walk of Love

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 20 mei 2017, 14:20 uur | update: 15:16 uur

Foto: RTV Utrecht (Foto 1 van 2) Foto: RTV Utrecht (Foto 2 van 2) ‹ ›

UTRECHT - In de binnenstad van Utrecht is vanmiddag voor de tweede keer de Walk of Love gelopen, een manifestatie om aandacht te vragen voor de positie van homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders.



De loop werd georganiseerd naar aanleiding van een reportage van het tv-programma Spuiten en Slikken. Het BNN-programma vroeg zich af hoe er in Nederland gereageerd wordt op mannen die hand in hand lopen en nam de proef op de som in Utrecht. Te zien is hoe presentator Jurre en de mannen die hij, letterlijk, aan de hand meeneemt, worden uitgelachen en uitgescholden.



Gedurende de loop liep iedereen hand in hand, om zo de liefde in al haar diversiteit te vieren. De manifestatie werd bijgewoond door tientallen mensen. Tijdens het evenement werd ook twee minuten stilte gehouden ter nagedachtenis aan de overleden oud-burgemeester van Utrecht Annie Brouwer.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht