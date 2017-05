"Ga niet achteloos met zon om"

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 20 mei 2017, 13:23 uur | update: 15:43 uur

Foto: ANP

UTRECHT - Zo'n 4500 mensen hebben tijdens de jaarlijkse Huidkankerdag hun huid laten onderzoeken op verdachte plekken. Zij schreven zich vooraf in voor een gratis controle bij een dermatoloog, meldt de vereniging van dermatologen NVDV in Utrecht.



De mensen die zich lieten testen, schreven zich van tevoren in. De dag moet ervoor zorgen dat mensen zich bewust worden van de effecten van de zon. Vorig jaar nog werden tijdens deze dag 250 nieuwe gevallen van huidkanker ontdekt.



Jaarlijks komen er 50.000 nieuwe gevallen van huidkanker bij. Daarmee is het verreweg de meest voorkomende vorm van kanker in ons land. Vooral zestigplussers krijgen vaker huidkanker. Uit recente cijfers blijkt daarnaast dat het aantal mensen dat huidkanker krijgt het afgelopen jaar is toegenomen.



