Cultureel centrum vangt bot met subsidieverzoek

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 20 mei 2017, 16:30 uur | update: 16:34 uur

Poster van het UCK Foto: UCK

UTRECHT - Het Utrechts Centrum voor de Kunsten vraagt meer geld van de gemeente Utrecht, maar krijgt dat niet. Dat blijkt uit een brief van het College van B&W aan de gemeenteraad.



Het cultureel centrum kreeg in 2015 extra subsidie, maar slaagt er niet in om zijn meerjarenbegroting rond te krijgen. Daarom wil het UCK de komende jaren een structurele extra bijdrage van 200.000 euro.



De gemeente geeft jaarlijks al 950.000 euro subsidie en wil daar niet verder in gaan.



