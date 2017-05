Motorrijder knalt op auto in Vianen

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zaterdag 20 mei 2017, 17:08 uur | update: 17:09 uur

VIANEN - Een motorrijder en een auto zijn op elkaar gebotst op de kruising van de Helsdingse Achterweg en de Lange Waaijsteeg in Vianen. Er vielen geen gewonden, maar de schade aan beide voertuigen is aanzienlijk.



Het ongeluk gebeurde rond vier uur. De motorrijder reed samen met andere motorrijders. Wat er precies mis is gegaan is niet helemaal duidelijk; waarschijnlijk heeft een van de partijen geen voorrang verleend.



Er werd een ambulance opgeroepen, maar niemand van de betrokkenen hoefde naar het ziekenhuis. De politie zette de kruising tijdelijk af.



