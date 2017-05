Mannen Kampong na 32 jaar weer landskampioen

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zaterdag 20 mei 2017, 17:15 uur | update: 18:13 uur

UTRECHT - De hockeyers van Kampong hebben zich na 32 jaar weer gekroond tot landskampioen. De Utrechters wonnen zaterdag ook het tweede duel van Rotterdam na shoot-outs. In de reguliere speeltijd was het 2-2 geworden.



Kampong beleefde een flitsende start. Al in de eerste minuut wist Kellerman te scoren. Rotterdam wist niet veel later de gelijkmaker op het scorebord te zetten. In de 18e minuut kreeg Rotterdam een strafbal. De beste keeper van de wereld, David Harte, wist de poging van Jeroen Hertzberger met een knappe redding te keren.



Kampong had ook in de tweede helft een flitsende start. Al na vier minuten zette Constantijn Jonker de Utrechters op 2-1 voorsprong. Met nog een kwartier te spelen maakte Jeroen Hertzberger zijn gemiste strafbal goed. Hij maakte de gelijkmaker: 2-2.



Doordat de wedstrijd in een gelijkspel eindigde, moesten er shoot-outs genomen worden. Deze wist Kampong te winnen met 4-3.



HISTORIE

In de geschiedenis is Kampong al vijf keer eerder landskampioen geworden. De laatste keer was 32 jaar geleden, in 1985. In de reguliere competitie was Kampong vierde geworden. Het is nog nooit eerder voorgekomen dat de nummer vier zich via de play-offs tot landskampioen kroonde.



1' BjŲrn Kellerman [0-1]

7' Steve van Ass [1-1]

39' Constantijn Jonker [1-2]

55' Jeroen Hertzberger [2-2]

Shoot-outs: 4-3 voor Kampong



Kampong won het eerste duel tegen Rotterdam ook na shoot-outs. De wedstrijd was na de reguliere speeltijd in 1-1 geŽindigd.



