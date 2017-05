Bejaarde man vermist in Nieuwegein

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zaterdag 20 mei 2017, 17:37 uur | update: 17:37 uur

Foto: Burgernet, ANP (Bewerking RTV Utrecht)

NIEUWEGEIN - In Nieuwegein wordt een 83-jarige man vermist. De politie heeft zijn signalement via Burgernet verspreid.



Het is een blanke man van ongeveer 1.70 meter. Hij heeft grijs haar en is kalend. Op het moment van zijn verdwijning droeg de man een bril, een lichtgekleurde broek en een gestreepte polo. Hij had een grijze jas aan.



De politie verzoekt mensen die de man zien te bellen met 112.







