Man weert belager af in Rhenen, politie zoekt getuigen

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 20 mei 2017, 17:47 uur | update: 18:07 uur

Foto: Roos Koole, ANP

RHENEN - De politie zoekt getuigen van een poging tot beroving op de Cuneralaan in Rhenen. Een 71-jarige man slaagde erin een jongeman af te weren die hem en een 67-jarige vrouw probeerde te beroven.



De man en de vrouw, beiden uit Houten, werden roond 11.40 uur in de buurt van de brug van Rhenen naar Kesteren belaagd. De jongen haalde een voorwerp te voorschijn dat op een vuurwapen leek en eiste geld. Toen hij merkte dat hij in de Houtenaar geen makkelijk slachtoffer had gekozen, rende hij weg.



Uiteindelijk is de dader er samen met een andere jongen in een zwarte auto vandoor gegaan in de richting van het station van Rhenen.



Er was een groep wielrenners in de buurt. De politie wil hen graag spreken over wat ze gezien hebben.



SIGNALEMENT

De jongen die gezocht wordt is tussen de 16 en 18 jaar oud, heeft een blanke huidskleur en lichtkleurige ogen. Hij is 1.85 meter lang, heeft een slank postuur, een egale huid en geen baardgroei. Hij droeg een donkere jas op heuphoogte.



Getuigen kunnen bellen met de recherche in Amersfoort via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.



