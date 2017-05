Bijdrage gevraagd voor restauratie molen Geesina

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zaterdag 20 mei 2017, 18:28 uur | update: 18:28 uur

Foto: RTV Utrecht / Jiri Glaap

GROENEKAN - De molen in Groenekan is aan een renovatiebeurt toe, de muur zit vol scheuren. De molen is al 164 jaar oud en de restauratie gaat vandaag officieel van start.



Stichting Utrechtse Molens betaalt de helft van de restauratie en ook de gemeente draagt een gedeelte bij. Om het kostendekkend te maken kunnen molenliefhebbers voor 1 euro een steen doneren.



"We richten ons op mensen die graag molens bezoeken", zegt molenaar Ingrid Friesema. "Help ons de molens in stand te houden."



