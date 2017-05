Dronken bestuurder raakt van de weg op de A1

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zaterdag 20 mei 2017, 19:39 uur | update: 19:40 uur

AMERSFOORT - Een beschonken automobilist heeft levensgevaarlijke toeren uitgehaald op de A1. Hij raakte bij Amersfoort van de wagen en knalde tegen meerdere bomen aan.



De bestuurder is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Voordat dat gebeurde moest hij blazen en bleek dat hij een slok te veel op had.



De auto is total-loss en meegenomen door de berger. Een rijbaan werd afgesloten.



