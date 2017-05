FC Utrecht naar play-off finale na tweede zege op Heerenveen

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 20 mei 2017, 20:25 uur | update: 21:01 uur

Richairo Zivkovic Foto: FCUPhoto

UTRECHT - FC Utrecht is nog twee wedstrijden verwijderd van een plek in de voorronde van de Europa League. Het elftal van trainer Erik ten Hag won zaterdag de return in de halve finales van de Nederlandse play-offs met 2-1 van sc Heerenveen. Drie dagen eerder had Utrecht de uitwedstrijd in Friesland al met 3-1 gewonnen.



In de eindstrijd is AZ naar alle waarschijnlijkheid de tegenstander van de nummer vier van de eredivisie dit seizoen. De Alkmaarders verdedigen later op zaterdag in eigen stadion een voorsprong van 4-1 tegen FC Groningen.



Heerenveen stond bij het ingaan van de winterstop nog vierde, maar sinds januari zakte de ploeg van coach Jurgen Streppel ver weg. Heerenveen won nog maar vier wedstrijden en plaatste zich als nummer negen ternauwernood voor de play-offs. Streppel hoopte op een ommekeer, maar tegen Utrecht zat een stunt in beide wedstrijden er geen moment in.



Kik Pierie mocht zaterdag vanwege een blessure bij Jeremiah St. Juste vanaf het begin meedoen bij Heerenveen. Met zijn 16 jaar en 304 dagen is de centrale verdediger daarmee de jongste basisspeler op het hoogste niveau in Nederland sinds Georgino Wijnaldum op 22 april 2007. De huidige speler van Liverpool was toen als Feyenoorder, in de wedstrijd tegen FC Groningen, 16 jaar en 162 dagen.



Pierie en Heerenveen moesten zich vooral beperken tot tegenhouden. Het duurde tot de 30e minuut voordat de thuisploeg de score opende. Ramon Leeuwin schoot de bal uit een hoekschop binnen. Na een slechte doeltrap van keeper Erwin Mulder, kon Richairo Zivkovic de voorsprong in de 38e minuut verdubbelen.



Utrecht liet kansen liggen om het slordige Heerenveen nog meer pijn te doen. Na een overtreding van Willem Janssen verzachtte Reza Ghoochannejhad vanaf de strafschopstip de pijn zelfs een beetje: 2-1. Spannend werd het geen moment meer. Utrecht kreeg ook daarna telkens de vrije doortocht richting het doel, maar de spelers van de thuisploeg misten de scherpte voor het doel.



