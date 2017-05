Deze week in het nieuws: Annie Brouwer en andere trieste berichten

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 20 mei 2017, 20:47 uur | update: 20:55 uur

Foto: RTV Utrecht / Marco Geijtenbeek

PROVINCIE UTRECHT - Het overlijden van Annie Brouwer, een vermissing met slechte afloop en een bizarre vechtpartij met een getrokken pistool op een terras. Het rijtje van de meest gelezen artikelen op onze website heeft er wel eens vrolijker uitgezien.



ANNIE BROUWER (1946-2017)

Een krachtige en doortastende vrouw. Zo omschreef burgemeester Van Zanen van Utrecht Annie Brouwer-Korf in een reactie op haar overlijden woensdag. Brouwer was burgemeester van de twee grootste steden in de provincie. Na haar ambtsperiode in Amersfoort (1994-1999) diende ze tot eind 2007 in Utrecht.



Brouwer was een geliefde burgemeester, zo wordt uit de reacties op haar overlijden duidelijk. Vooral haar rol bij de rellen in Ondiep in 2007 wordt geroemd. Ze liet daar voor veel Utrechters zien wat ze waard was voor de stad.



VERMISTE MAN

Triest nieuws was er ook op zondag. In de loop van de middag kwam het bericht dat in de polders bij Eemnes een lichaam was gevonden. Al snel bleek het te gaan om de man uit Hoogland die sinds de vrijdag ervoor vermist was. Zijn motor was al eerder gevonden, de politie was een groot deel van het weekend bezig om de man zelf terug te vinden.



WILD-WEST IN ZEIST

Bezoekers van het café De Reünie in Zeist kregen dinsdagavond de schrik van hun leven. Ze zaten op die mooie lenteavond nietsvermoedend op een terras toen er opeens een groep mannen langs stoof. De voorste werd achtervolgd door acht anderen en vluchtte het café in. De gemoederen liepen bij de heren zo hoog op dat één van hen een pistooltrok. Op het terras doken mensen onder de tafels, denkend dat hun laatste uur geslagen had. Geluikkig was het allemaal snel voorbij en vielen er geen gewonden.



