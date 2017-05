Dolgelukkig Kampong viert landstitel

Door de nieuwsredactie geplaatst: zaterdag 20 mei 2017, 21:17 uur | update: 21:18 uur

UTRECHT - Een volle Coolsingel zoals bij Feyenoord is het natuurlijk ook weer niet, maar er was toch een behoorlijke menigte op de been bij Kampong om te vieren dat de mannenploeg landskampioen is geworden. De hockeyers werden vanavond meteen na hun wedstrijd gehuldigd op hun eigen complex.



Ruim duizend leden en sympathisanten van Kampong maakten er een warme ontvangst van op de Laan van Maarschalkerweerd, compleet met rookfakkels en speciale kampioensshirts. Ze hebben er dan ook wel een tijd op moeten wachten: in 1985 was de mannenploeg voor het laatst kampioen van Nederland.



Kampong pakte de titel door in een zenuwslopende wedstrijd Rotterdam te verslaan na shoot-outs. Fans die er niet bij waren in Rotterdam volgden de wedstrijd in het clubhuis op de televisie. Toen de beslsissing was gevallen barstte een feest los dat, hockeyers kennende, tot in de kleine uurtjes zal duren.



