Fietser ontdekt gaslek in Baarn

BAARN - Een fietser heeft zaterdagavond rond 22.40 uur een gaslek ontdekt aan de Emmalaan in Baarn. De voorbijganger rook een vreemde lucht ter hoogte van de lantaarnpalen.



De brandweer heeft metingen verricht. Hierbij zijn bij twee putten een verhoogde concentratie van gas geconstateerd.



Een deel van de straat is afgezet en rondom een woning is een afzetting gemaakt. Uit onderzoek bleek dat er een gaslek in de leiding zat. Netbeheerder Stedin heeft het lek gedicht.



