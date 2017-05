Mercedes gaat in vlammen op in Zeist

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 21 mei 2017, 09:45 uur | update: 09:45 uur

Foto: Menno Bausch

ZEIST - Zeist is zondagmorgen rond 02.30 uur weer opgeschrikt door een autobrand. Een Mercedes stond aan de voorzijde in brand op de Kwikstaartlaan.



De auto stond geparkeerd voor het hek van het voormalige gemeentelijke afvalbrengstation. De brandweer heeft de auto geblust. Politie gaat uit van brandstichting.



Vorige maand stonden in Zeist ook al auto's in lichterlaaie, op het Jan Ligthartplein en de Reigerlaan.



