Veel wespenoverlast verwacht

PROVINCIE UTRECHT - Deze zomer kan er veel overlast van wespen ontstaan. In de provincie Utrecht zijn al zes keer meer wespen gezien dan vorig jaar.



Het gaat om de gewone wesp (Vespula vulgaris) en de Duitse wesp (Vespula germanica), meldt Nature Today zondag. Ook in de andere Nederlandse provincies worden nu al vier tot zes keer meer wespen gezien dan gemiddeld. Vooral in onze buurprovincie Gelderland vertoont het aantal waarnemingen een opmerkelijke piek.



In het hele land worden ongewoon veel koninginnen waargenomen en nog opvallender: er worden ook veel darren (mannetjes) gespot die hebben overwinterd. Normaal gesproken gaan de mannetjes voor de winter dood, nadat ze de koninginnen hebben bevrucht. "De mannetjes die gezien worden lijken wat doelloos rond te vliegen", aldus de bron.



Vorig jaar waren er zelfs in november nog wespennesten, waarschijnlijk de tweede generatie van het jaar.



Of het daadwerkelijk overlast gaat ontstaan, hangt af van het weer. Als er zich heftige buien voordoen met in korte tijd tientallen millimeters regen, dan kan de lokale wespenstand grote klappen krijgen. De overlast van wespen ontstaat meestal eind juli, als de nesten klaar zijn en de werkster-wespen op zoek gaan naar voedsel.



