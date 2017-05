Topdag voor zieke kinderen in Dierenpark Amersfoort

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zondag 21 mei 2017, 12:28 uur | update: 12:34 uur

Foto: Elianne Wiersma

AMERSFOORT - Honderden zieke kinderen zijn vandaag bijeen in Dierenpark Amersfoort. Daar worden dit weekend de Ambassadeursdagen van Stichting Opkikker gehouden.



Zieke kinderen helpen daarbij om een leuke dag te organiseren voor andere zieke kinderen. "Heel belangrijk", zegt Kelly Loup van de stichting. "Die kinderen weten van elkaar wat ze doormaken, dat is altijd al heel fijn. En omdat ze eigenlijk allemaal ambassadeur zijn voelen ze zich verbonden met elkaar."



In de omgeving zijn ze minder blij met het initiatief. Volgens hen zorgt de grote drukte voor problemen met het verkeer, onder meer bij Bosbad en de Amersfoortse Mixed Hockey Club, even verderop aan de Barchman Wuytierslaan.



