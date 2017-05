Autobanden lekgestoken in Baarn

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zondag 21 mei 2017, 11:58 uur | update: 11:59 uur

BAARN - Bij zeker vijf auto's op de Prins Hendriklaan in Baarn zijn in de nacht van zaterdag op zondag de banden lekgestoken. De meeste banden tonen duidelijk een door een mes gemaakte snee.



De politie heeft een onderzoek ingesteld en vraagt de benadeelden vooral aangifte te doen.



De Prins Hendriklaan is een doorgaande straat vanuit het centrum van Baarn in de richting van Soest en de wijk Oosterhei.



