Hond bijt paard in borst bij Leusden

Foto: Facebook Politie Leusden Woudenberg

LEUSDEN - Een paard in een weiland bij Leusden is zondagochtend aangetroffen met meerdere grote vleeswonden op zijn borst. Volgens de dierenarts zijn de verwondingen veroorzaakt door een hond.



Politie Leusden en Woudenberg deelt een foto van het gewonde dier op Facebook. "De verwondingen van het paard kunnen als zeer schokkend ervaren worden. Om deze reden hebben wij een foto van de met zalf ingesmeerde hechtingen geplaatst."



Het paard stond tussen 06.30 en 09.00 in een weiland aan de Hagenouwselaan bij het kanaal. De politie is op zoek naar de eigenaar van de hond.



