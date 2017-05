Man (19) zwaar mishandeld in Amersfoort

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 21 mei 2017, 13:36 uur | update: 13:38 uur

Foto: ANP

AMERSFOORT - Een 19-jarige man uit Amersfoort is met zwaar hoofdletsel opgenomen in het ziekenhuis, na een mishandeling op de Arnhemsestraat. Een 23-jarige plaatsgenoot is in de omgeving aangehouden als verdachte en zit voorlopig vast.



De hulpdiensten kregen in de nacht van vrijdag op zaterdag een melding dat een man in elkaar was geslagen. Het slachtoffer is zwaar bebloed en slecht aanspreekbaar aangetroffen. Getuigen verklaarden dat hij een woordenwisseling had gehad met een andere man. Op basis van een signalement is de vermoedelijke verdachte even verderop bij de Zonnehof aangehouden.



GETUIGE

In verband met het onderzoek is de politie op zoek naar een specifieke getuige. Een vrouw op een oranje fiets zou het incident ook hebben zien gebeuren. Ze zou 30 à 35 jaar zijn, kort lichtgekleurd haar hebben en gekleed zijn in een grijze jas. Ook andere getuigen mogen zich melden bij de politie via telefoonnummer 0900-8844.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht