Portiers gewond na vechtpartij in Amersfoorts nachtleven

AMERSFOORT - Bij een vechtpartij in een café op de Oliemolenhof in Amersfoort zijn in de nacht van zaterdag op zondag drie portiers gewond geraakt. Drie verdachten zijn aangehouden.



De politie kreeg even na 02.00 uur een melding van de mishandeling via de horecafoon. De drie verdachten wilden naar binnen bij de kroeg nadat ze eerder op de avond al buiten waren gezet. Door de weigering ontstond een vechtpartij, waarbij de drie portiers letsel opliepen aan hoofd en benen.



De verdachten, in de leeftijd van 23 tot 26 jaar en afkomstig uit Amersfoort en Weesp, vluchtten weg bij het zien van de politie. Ze konden in de directe omgeving worden aangehouden, maar niet zonder slag of stoot.



Twee van de drie portiers, 23 en 49 jaar oud, moesten voor behandeling naar het ziekenhuis.



